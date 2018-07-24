Белорусы смогут поделиться семейными историями о комсомоле в проекте БРСМ

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут поделиться семейными историями о комсомоле в молодежном медиапроекте БРСМ "100 дней до 100-летия", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

Проект стартовал во всех регионах страны и завершится 29 октября в день 100-летия молодежного движения. "Он расскажет о подвигах комсомольцев в годы войны; о тех, кто своим трудом поднимал страну из руин в послевоенный период; развивал экономику, науку, культуру, прославлял ее спортивными достижениями; о знаковых стройках, которые были на территории Беларуси; молодежных свадьбах, слетах, турпоходах. Абсолютно каждый может рассказать про себя, своих отцов и дедов, прислать нам фотографии и материалы, которые мы обязательно изучим и опубликуем", - уточнил Олег Дикун.

По его словам, активистами БРСМ будет проведена большая исследовательская работа, также молодые люди проинтервьюируют выдающихся комсомольцев страны. В итоге на сайте "Молодежь Беларуси" brsm.by и в одноименной группе "ВКонтакте" будет создан календарь знаковых событий молодежного движения.

Как подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ, комсомол дал путевку в жизнь многим молодым людям и стал настоящей школой жизни. Через его ряды прошло более 160 миллионов человек. ВЛКСМ положил начало молодежному движению и в Беларуси. Его лучшие традиции, развивая в современном формате, уже почти 16 лет продолжает БРСМ.-0-