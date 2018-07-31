Белорусы смогут шире участвовать в разработке законов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут шире участвовать в разработке законодательства. Это предусмотрено законом "О нормативных правовых актах", который официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В новом законе предусмотрены механизмы, направленные на расширение участия граждан и юридических лиц в нормотворческом процессе, пояснили в Национальном центре правовой информации. "В законодательстве закреплены институты публичного обсуждения, прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов (в том числе для предпринимательской деятельности) и правового мониторинга, - отметили в центре. - Организатор публичного обсуждения может вынести проект нормативного правового акта на публичное (общественное или профессиональное) обсуждение на правовом форуме Беларуси, а также путем парламентских слушаний, в СМИ". Информация о проведении публичного обсуждения размещается на Национальном правовом интернет-портале и в прессе, а также на информационных интернет-ресурсах, которые выступают организаторами публичного обсуждения, на официальных сайтах государственных органов.

Проекты нормативных правовых актов будет подвергаться обязательной юридической экспертизе на предмет соответствия международным договорам и другим международным правовым актам, в том числе требованиям унификации и гармонизации законодательства в интеграционных объединениях, в которых участвует Беларусь. Предусмотрено научное сопровождение нормотворческой деятельности, привлечение ученых к разработке проектов актов, при проведении экспертиз. Определены подходы по реализации пакетного принципа подготовки проектов актов, что позволит обеспечивать системное и комплексное правовое регулирование соответствующих сфер общественных отношений.

В законе также установлено требование о соответствии принимаемых нормативных правовых актов целям устойчивого развития. Такая информация должна быть включена в обоснование необходимости принятия документа. Имеются и другие новации, направленные на повышение качества законодательства и эффективности взаимодействия всех участников нормотворческого процесса в Беларуси. "В целом можно констатировать, что новый закон внес в нормотворческий процесс продиктованные временем коррективы, которые позволят его значительно обновить и оптимизировать", - резюмировали в НЦПИ.-0-