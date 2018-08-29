29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали есть больше овощей, меньше хлеба и фруктов. Об этом свидетельствуют данные Белстата о потреблении основных продуктов питания в домашних хозяйствах во втором квартале текущего года, сообщает БЕЛТА.

Потребление овощей и бахчевых в расчете на одного человека выросло с 7 кг во втором квартале 2017 года до 7,2 кг в аналогичном периоде 2018-го, хлеба и хлебопродуктов снизилось с 6,8 кг до 6,6 кг, фруктов и ягод - с 5 кг до 4,8 кг.

На 100 г больше стали употреблять мяса и мясных продуктов (6,4 кг), молока и молочных продуктов (22,4 кг). В то же время на 100 г уменьшилось потребление рыбы и рыбопродуктов (до 1,1 кг), масла растительного, маргарина и других жиров (0,8 кг), картофеля (4,9 кг). Потребление яиц в расчете на одного человека уменьшилось до 19 штук (во втором квартале 2017 года - 20 штук).

Сахара и кондитерских изделий белорусы едят столько же - 2,2 кг.-0-