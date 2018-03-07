7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в 2017 году тратили на питание 40,7% потребительских расходов. Данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни размещены на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси в 2017 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1043,5 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - Br1115,2 в месяц, в сельских населенных пунктах - Br855,1 в месяц.
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br980,7 в месяц, из которых Br756,2 (77,1%) приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,7%, на покупку непродовольственных товаров - 31,8%, на оплату услуг - 24,5%.
Располагаемые ресурсы - денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы - расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).-0-
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