Белорусы вместе с российским народом переживают горе в связи с трагедией в Кемерово - Кочанова

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы вместе с российским народом переживают горе в связи с трагедией в Кемерово. Об этом заявила сегодня журналистам глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, посещая посольство России в Минске, чтобы почтить память о погибших в результате трагедии в Кемерово, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россияне - это наш братский народ. Страшная трагедия, которая изменила судьбы жителей Кемерово, отозвалась неутихающей болью в сердцах нашего народа. Мы сегодня в этом страшном горе вместе с россиянами, мы скорбим", - сказала Наталья Кочанова.

По поручению главы государства в Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспущены госфлаги и отменены развлекательные программы в телеэфире.

"Мы скорбим вместе с российским народом. Белорусский и российский народы - это самые дружественные люди. И в беде, и в радости мы вместе", - отметила глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова призналась, что полностью передать свои чувства просто невозможно. "Об этом трудно говорить, об этом трудно молчать. Я уверена, что в каждой белорусской семье думают о той страшной трагедии, которая случилась в близкой нам стране, России. Конечно, мы понимаем, что найти слова утешения для родных и близких просто невозможно. Но когда мы вместе, это горе переносится легче", - убеждена она.-0-