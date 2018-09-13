Белорусы завоевали 2 серебра в первый день мирового первенства по пожарному спорту

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два общекомандных серебра завоевали белорусы в первый день мирового первенства по пожарному спорту в Словакии, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В городе Банска-Бистрица с 10 по 16 сентября проходят чемпионаты мира по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту: 14-й среди мужчин и 5-й среди женщин. 12 сентября состоялось торжественное открытие соревнований. "В первый день чемпионатов проходило состязание по подъему по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. У мужчин лучший результат показал Владимир Сидоренко, выступивший за команду России с финальным временем 12 мин.78 сек. Серебро и бронзу завоевали спортсмены из Беларуси - Никита Уколов (13 мин.01 сек.) и Евгений Рабцевич - (13 мин.26 сек). В общекомандном зачете на первом месте в штурмовке у мужчин оказались россияне, на втором - белорусы, на третьем - украинцы", - рассказали в МЧС.

В подъеме по штурмовой лестнице у женщин белоруски также завоевали серебро, уступив команде из России. Третьими стали представительницы Чехии. "Участница из России Екатерина Чендакова установила новый мировой рекорд в полуфинале (6 мин.86 сек.) и взяла золото в финальном забеге (6 мин.89 сек.). Виктория Осипова из Беларуси стала второй с результатом 7 мин.17 сек., россиянка Екатерина Гусева - третьей (7 мин.58 сек.). Виктория также обновила рекорд Беларуси в предварительных забегах – 7 мин.13 сек.", - отметили в МЧС.

Согласно программе чемпионата спортсмены соревнуются в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4х100. Кроме того, в программе первенства двоеборье и боевое развертывание. Всего в состязаниях участвуют 24 команды, из них 14 мужских и 10 женских.-0-