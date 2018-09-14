Белорусы завоевали серебро и бронзу во второй день ЧМ по пожарному спорту в Словакии

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали серебро и бронзу в личном зачете во второй день чемпионата по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту в Словакии, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В Банска-Бистрице завершились соревнования по второму виду программы - преодолению 100-метровой полосы с препятствиями. В личном зачете успешно выступили мужчины - серебро и бронза у белорусов. "Первое место занял россиян Владимир Сидоренко с результатом 14 мин. 83 сек., на втором и третьем белорусы - Никита Черепко (18 мин. 57 сек.) и Николай Васильченко (18 мин. 59 сек.).
В общекомандном зачете Беларусь занимает второе место. На первом - Чехия, на третьем - Украина. Женская команда в этой дисциплине занимает третье место, уступая соперницам из России и Чехии.
Как сообщалось, в городе Банска-Бистрица с 10 по 16 сентября проходят чемпионаты мира по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту: 14-й среди мужчин и 5-й среди женщин. Всего в состязаниях участвуют 24 команды, из них 14 мужских и 10 женских.-0-
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