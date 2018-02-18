Белорусы ждут от депутатов участия в решении житейских и общереспубликанских вопросов - наблюдатель

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы ждут от депутатов участия в решении их житейских вопросов, а общественные организации - продвижения интересов целых слоев населения. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась национальный наблюдатель от ОО "Белорусский союз женщин" на столичном участке для голосования №52 Маргарита Скрынникова.

"Хотелось бы, чтобы в том числе усилиями депутатов в стране и дальше на практике реализовывалась социально ориентированная политика. И особенно - чтобы уделялось больше внимания женщинам, их нуждам и проблемам, - отметила Маргарита Скрынникова. - Уже сейчас многое делается, например, для мам в декрете. Нигде в странах Европы нет таких длительных декретных отпусков с достойными пособиями. И хочется, чтобы у женщин появлялось больше возможностей для самореализации, профессионального роста, совмещения бизнеса с обязанностями жены и матери".

Как рядовой избиратель Маргарита Скрынникова первым делом ждет от депутата нового созыва по своему округу решения актуальных для жителей военного городка Масюковщина вопросов. "Мы давно мечтаем, чтобы нас связали с Веснянкой. Пока же приходится объезжать полгорода. Т.е. нужен депутат пробивной, инициативный и влиятельный, чтобы посодействовать в решении вопроса", - сказала собеседница.

Представительница еще одного общественного объединения - БРСМ - Карина Макаревич в свою очередь отметила, что в дни досрочного голосования была довольно высокая явка - 32,6%. А всего по округу №39 зарегистрированы 892 избирателя. В комиссии ожидают, что большинство жителей придут на участки во второй половине дня.-0-