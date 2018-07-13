Беловежской пуще продлили Европейский диплом для охраняемых территорий на 10 лет

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комитет министров Совета Европы продлил Беловежской пуще Европейский диплом для охраняемых территорий на 10 лет, сообщили БЕЛТА в национальном парке.

Такое решение комитет принял на заседании 4 июля на основании отчета эксперта Международного союза охраны природы. В апреле нынешнего года с оценочной миссией национальный парк посетил эксперт Эрви Летье. На итоговой пресс-конференции он заявил, что у него нет объективных причин предлагать Совету Европы не продлевать Европейский диплом для Беловежской пущи. Подробный отчет о миссии рассмотрела группа специалистов по Европейскому диплому, после чего проект резолюции был передан Комитету министров.

"Учитывая ежегодные отчеты, предоставляемые Беловежской пущей, а также отчет эксперта и мнение группы специалистов, Комитет министров принял решение продлить диплом до 30 сентября 2028 года с одним обязательным условием. По окончании действующего плана управления Беловежская пуща обязана в 2020 году принять новый долгосрочный план управления национальным парком, обеспечивающий устойчивое управление и охрану заповедного леса", - рассказали в нацпарке.

В резолюции также даны рекомендации по некоторым вопросам управления национальным парком. В частности, речь идет о расширении заповедной зоны до всей исторической части Беловежской пущи, акцентирование охраны на старовозрастных естественных древостоях, продолжение работ по восстановлению гидрологического режима и борьбе с инвазивными видами, сотрудничество с администрацией польской части пущи. Высказаны и другие пожелания, важные для управления объектом с Европейским дипломом.

Европейский диплом для охраняемых территорий был вручен Национальному парку "Беловежская пуща" в 1997 году за успехи в деле охраны природы.-0-