25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 28 февраля временно не будет принимать платежи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.
"В связи с проведением технических и профилактических работ 28 февраля во всех отделениях почтовой связи, в том числе на платежно-справочных терминалах РУП "Белпочта", будет отсутствовать возможность приема платежей за услуги и платежей в бюджет", - говорится в сообщении на сайте.
"Белпочта" приносит извинения за доставленные неудобства.-0-
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