"Белпочта" 9 марта проведет День посткроссера

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" 9 марта проведет во всех отделениях почтовой связи промомероприятие "День посткроссера", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

В День посткроссера при одновременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек клиенты смогут оплатить их пересылку со скидкой 10%.

Аналогичные акции в этом году "Белпочта" планирует провести 8 июня, 7 сентября и 7 декабря.

Посткроссинг - популярный международный проект по обмену почтовыми открытками. "Белпочта" активно поддерживает посткроссинг, с 2009 года изготовлены почтовые карточки различных тематик: флора и фауна Беларуси, национальные костюмы, народные промыслы и блюда, праздники и обряды, произведения искусства, памятники архитектуры.-0-