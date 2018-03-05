"Белпочта" 9 марта проведет День посткроссера

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" 9 марта проведет во всех отделениях почтовой связи промомероприятие "День посткроссера", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.
В День посткроссера при одновременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек клиенты смогут оплатить их пересылку со скидкой 10%.
Аналогичные акции в этом году "Белпочта" планирует провести 8 июня, 7 сентября и 7 декабря.
Посткроссинг - популярный международный проект по обмену почтовыми открытками. "Белпочта" активно поддерживает посткроссинг, с 2009 года изготовлены почтовые карточки различных тематик: флора и фауна Беларуси, национальные костюмы, народные промыслы и блюда, праздники и обряды, произведения искусства, памятники архитектуры.-0-
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