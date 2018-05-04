4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" и "Казпочта" будут развивать взаимодействие в области услуг и активизируют обмен опытом, сообщили БЕЛТА на РУП "Белпочта".
Делегация РУП "Белпочта" во главе с генеральным директором предприятия Владимиром Матусевичем находится с деловым визитом в АО "Казпочта". Был подписан меморандум о сотрудничестве. "Он предусматривает развитие взаимодействия в области почтовых, финансовых, логистических услуг, электронной коммерции, международных почтовых отправлений. Стороны будут проводить совместные консультации, активизируют обмен опытом, предусматривается взаимное участие в отраслевых мероприятиях, проводимых в Беларуси и Казахстане", - рассказали в компании.
На встрече с председателем правления "Казпочты" Сакеном Сарсеновым обсуждались вопросы дальнейшего повышения качества почтовых услуг, перспективы развития в сфере финансовой, логистической деятельности, оказания электронных услуг и иные темы, представляющие взаимный интерес.-0-
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