"Белпочта" обнародовала график работы отделений в новогодние праздники

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" установило режим работы объектов почтовой связи 1 и 2 января 2018 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белпочты" Елена Орлова.

Так, 1 января будут работать только дежурные отделения почтовой связи, 2 января - все отделения почтовой связи по установленному режиму. О режиме работы отделений также можно узнать в саll-центре РУП "Белпочта" по номеру 154.

График работы объектов почтовой связи 1 ЯНВАРЯ 2018 года