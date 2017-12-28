"Белпочта" обнародовала график работы отделений в новогодние праздники

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" установило режим работы объектов почтовой связи 1 и 2 января 2018 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белпочты" Елена Орлова.
Так, 1 января будут работать только дежурные отделения почтовой связи, 2 января - все отделения почтовой связи по установленному режиму. О режиме работы отделений также можно узнать в саll-центре РУП "Белпочта" по номеру 154.
Наименование
объекта почтовой связи
Адрес
Режим работы
г.МИНСК
Минск-11
Привокзальная
пл., д.3
круглосуточно
Минск-18
Якубовского, д.32
10.00-17.00
Минск-19
ул.
Лобанка, д.109
10.00-17.00
Минск-24
ул.
Асаналиева, д.40,к.1
10.00-17.00
Минск-42
пр. Дзержинского, д.91
10.00-20.00
Минск-51
ул.Рафиева,
д.93, корп.4
10.00-17.00
Минск-54
тер.
Аэропорта Минск-2
круглосуточно
Минск-58
ул.
Налибокская, д.36
10.00-20.00
Минск-60
ул.
Вокзальная, д.22
10.00-17.00
Минск-61
ул.
Каменногорская, д.3
09.00-20.00
Минск-66
ул.
Ташкентская, д.16
10.00-17.00
Минск-75
ул.
Бачило, д.12
10.00-17.00
Минск-90
Логойский
тракт, д.27
10.00-17.00
Минск-92
пр.
Пушкина, д.28
10.00-17.00
Минск-102
пр.
Партизанский, д.147
10.00-17.00
Минск-104
ул.
Жудро, д.59
08.00-20.00
Минск-111
пр.
Рокоссовского, д.49
10.00-17.00
Минск-114
пр.
Независимости, д.131,кор.1
08.00-20.00
Минск-123
ул.
Богдановича, д.53
08.00-20.00
Минск-141
ул.
Руссиянова, д.9
10.00-17.00
Цех
по предоставлению услуг
пр.
Независимости, д.10
07.00-23.00
(телеграф)
10.00-17.00
(почта)
БРЕСТСКИЙ ФИЛИАЛ
Брест-2
ул.
Жукова, д. 9
09.00-15.00
Брест-5
ул.
Пушкинская, д. 1
09.00-15.00
Брест-10
пр-т.
Машерова, д. 32
09.00-15.00
Брест-14
ул.
Адамковская, д. 58, к.1
09.00-15.00
Брест-23
ул.
Московская, д. 340
09.00-15.00
Участок
центральной доставки
Привокзальная
площадь
09.00-15.00
Барановичи
9
ул.
Советская, д. 81
11.00-15.00
Береза-4
ул.
Ленина, д. 72
09.00-14.00
Белоозерск
ул.
Ленина, д. 50
09.00-14.00
Узел
почтовой связи Жабинка
ул.
Кирова, д. 97
09.00-14.00
Ганцевичи
2
ул.
Октябрьская, д. 6
09.00-13.00
Малорита
-3
ул.
Советская, д. 16
10.00-14.00
Дрогичин-2
ул.К.Маркса,
д.1
09.00-15.00
Иваново-3
ул.
Пионерская, д. 5
09.00-14.00
Ивацевичи-5
ул.
Ленина, д. 58
08.00-13.00
Каменец-1
ул.
Брестская, д. 38
09.00-13.00
Кобрин-6
ул.
Интернациональная, д. 30
10.00-14.00
Лунинец-4
пл.
Ленина, д. 6
09.00-13.00
Ляховичи
2
пл.
Ленина, д. 1
09.00-14.00
Пинск-16
ул.
Заслонова, д. 13
10.00-14.00
Пружаны-3
ул.
Красноармейская, д. 12
09.00-14.00
Столин-1
ул.
Советская,д. 77
09.00-13.00
ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
Витебск - 1
ул.
Космонавтов, д. 6
10.00-16.00
Витебск-15
пункт почтовой связи-1
пр-т
Московский, д. 10
08.30-17.00
Витебск-15
пункт
почтовой связи-2
пл.
Победы, подземный переход
09.00-17.00
Глубокое-3
ул.
Ленина, д. 8
09.00-14.00
Новополоцк-6
ул.
Молодежная, д. 74
09.00-15.00
Орша-11
ул.
Ленина, д. 46
09.00-15.00
Полоцк-14
ул.
Октябрьская, д. 38
09.00-15.00
Полоцк-15
пр-т
Скорины, д. 32
09.00-15.00
Поставы-3
пл.
Ленина, д.16
09.00-13.00
Толочин-2
пл.
40 лет Октября, д. 7
09.00-14.00
ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Гомель-50
пр-т
Ленина, д.1
10.00-15.00
Мозырь-7
ул.
Ленинская, д.34
10.00-14.00
Рогачев-3
ул.
Ленина, д.49а
10.00-15.00
ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
Гродно-4
ул.Буденного,
д.23
08.00-14.00
Гродно-
5
ул.
Дзержинского, д.113 а
10.00-16.00
Гродно-9
БЛК, 40
10.00-16.00
Гродно-
17
ул.
Н. Орды, д.7
10.00-15.00
Гродно-
24
ул.
Советских
пограничников, д.98
10.00-16.00
Гродно-
25
ул.
К. Маркса, д.29
10.00-16.00
Гродно-20
ул. Кабяка, 2
10.00-16.00
Берестовица-
1
ул.
Красноармейская, д.22
10.00-15.30
Волковыск-
6
ул.Советская,
д.13
09.00-15.00
Вороново-
1
ул.Октябрьская,
д.1
09.00-13.00
Дятлово-
1
ул.
Советская, д.3
09.00-14.00
Ивье-
1
пл.
Комсомольская, д.2
09.00-14.00
Кореличи-
1
пер.Пионерский,
д.8
09.00-12.00
Лида-
1
ул.
Труханова, д.12а
10.00-16.00
Лида-
11
ул.
Мицкевича, д.8
10.00-16.00
Березовка
ул.Заводская,
д.2
10.00-15.00
Мосты-
2
ул.Советская,
д.33
10.00-14.00
Островец-
1
ул.Ленинская,
д.5
09.00-15.00
Ошмяны-
3
ул.
Советская, д.97
09.00-16.00
Свислочь-
1
ул.
Ленина, д.6
09.00-14.50
Слоним-
9
ул.
Маяковского, д.7
10.00-15.00
Сморгонь-
2
ул.
Танкистов, д.1
09.00-16.00
Щучин-
3
ул.
17-го сентября, д.2
09.00-14.00
Скидель
ул.
Зеленая, д.67
10.00-14.00
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Березино-1
ул. Октябрьская, д.16
09.00-13.00
Борисов-5
ул. Труда, д.5 (ж/д вокзал)
09.00-17.00
Вилейка-4
ул. 17 Сентября, д.30
09.00-15.00
Воложин-1
ул. 1 Мая, д.3
10.00-14.00
Дзержинск-2
ул. Толстого, д.4
09.00-15.00
Жодино-1
пр.Мира, д.9
10.00-16.00
Клецк-1
пл. Маяковского, д.3
10.00-14.00
Копыль-2
ул. Партизанская, д.2
11.00-14.00
Крупки-1
ул. Советская, д.6
09.00-13.00
Логойск-1
ул. Тимчука, д.1
08.00-13.00
Любань-2
ул. Первомайская, д.28
09.00-15.00
Молодечно-6
ул. Притыцкого, д.18
08.00-17.00
Мядель-1
ул.17 Сентября, д.2
09.00-13.00
Несвиж-3
ул. Ленинская, д.10
09.00-14.00
Марьина
Горка-1
ул. Советская, д.6
09.00-14.30
Слуцк-9
ул.М.Богдановича, д.2
08.00-15.00
Смолевичи-1
ул. Советская, д.120
09.00-13.00
Солигорск-7
ул. Козлова, д.31
08.00-17.00
Ст.Дороги-2
ул. Кирова, д.47
09.00-13.00
Столбцы-3
ул.Социалистическая, д.21
09.00-14.30
Узда-1
ул. Советская, д.21
09.00-13.00
Червень Участок
по обработке и обмену почты
ул. Барыкина, д.60а
08.00-15.00
МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
Могилев-30
ул. Первомайская, д.28
10.00 - 16.00
Бобруйск-27
ул. Минская, д.21
09.00 - 15.00
Быхов-2
ул. Советская, д.5
08.30 - 15.00
Глуск-1
ул. Жижкевича, д.9
10.00 - 13.30
Горки-5
ул. М. Горького, д.3
10.00 - 13.00
Кировск-1
ул. Пушкинская, д.19
08.00 - 14.00
Климовичи-3
ул. Коммунистическая, д.13
08.30 - 13.30
Костюковичи-3
ул. Ленинская, д.95
09.00 - 13.00
Кричев-5
пр-т Комсомольский, д.3
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Круглое-1
ул. Советская, д.32
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