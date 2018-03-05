5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" определила график работы отделений почтовой связи в большие мартовские выходные, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.
8 и 11 марта будут работать только дежурные отделения почтовой связи, 9 и 10 марта - все отделения почтовой связи по установленному режиму.
О режиме работы отделений также можно узнать в саll-центре "Белпочты" по номеру 154. С 8 по 11 марта саll-центр будет работать с 9.00 до 17.00.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN