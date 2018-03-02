"Белпочта" организует досрочную выплату пенсий за 8 марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий (пособий) в предпраздничные дни будет организована в отделениях почтовой связи РУП "Белпочта", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе компании.
Выплата пенсий (пособий) будет вестись следующим образом: с 5 марта - в городских отделениях почтовой связи Брестской области и Минска, с 6 марта - в сельских ОПС Брестской области и во всех ОПС Могилевской областей, 7 марта - во всех ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской областей.
8 марта 2018 года будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
О режиме работы ОПС можно узнать в саll-центре "Белпочты" по номеру 154.-0-
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