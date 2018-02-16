"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку к 23 февраля

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" проведет в некоторых отделениях почтовой связи промоакцию к 23 февраля "Фейерверк подарков", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".

Акция пройдет 19 февраля в некоторых отделениях почтовой связи в Минске и регионах. Клиенты в этот день получат в подарок красочную почтовую карточку, которую можно будет подписать и бесплатно отправить получателю в Беларуси.

Во время промомероприятия специалисты компании акцентируют внимание людей на правильном адресовании почтовых отправлений, расскажут о новинках, акциях и подарках к 23 февраля в почтовом интернет-магазине shop.belpost.by, о возможности оформления подписки в подарок своим близким, а также пригласят принять участие в благотворительной акции "Подари ребенку радость".

В Минске акция "Фейерверк подарков" пройдет в круглом зале столичного Почтамта (пр. Независимости, 10) с 13.00 до 15.00, а также в отделении почтовой связи №13 (ул. Якуба Коласа, д. 31) с 16.00 до 17.00. Места проведения акции в регионах можно посмотреть на сайте "Белпочты".-0-