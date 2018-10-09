"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку ко Дню матери

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" 11 октября проведет в честь Дня матери в некоторых отделениях почтовой связи промоакцию "Поздравим маму вместе", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
"Всем желающим будут вручены красочные карточки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить", - рассказали в пресс-службе.
Во время промоакции сотрудники предприятия напомнят клиентам о правилах адресования почтовых отправлений, предложат оформить подписку на печатные издания, а также пригласят принять участие в благотворительной акции "Подари ребенку радость" для детей, которые воспитываются в детских домах и интернатах.
В Минске мероприятие состоится в круглом зале столичного Главпочтамта (пр. Независимости, 10) с 16.00 до 18.00.
Полный список почтовых отделений, где будет проводиться акция, размещен на сайте "Белпочты".-0-
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