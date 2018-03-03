3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" ввела плату за хранение международных заказных посылок. Такая информация размещена на сайте РУП "Белпочта" со ссылкой на администрацию компании, сообщает БЕЛТА.
Платить придется за хранение свыше 7 календарных дней в отделениях почтовой связи международных заказных мелких пакетов, писем с объявленной ценностью, бандеролей, посылок, мешков "М" и отправлений международной ускоренной почты. Тариф составляет 36 копеек за каждый день хранения одного отправления.
Для сокращения сроков обработки входящих международных почтовых отправлений администрация РУП просит указывать адресные данные получателя: фамилию, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если будут выявлены несоответствия при вручении отправления, получатель должен будет заполнить заявление об уточнении или исправлении этих данных, за которое будет взиматься дополнительная плата.-0-
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