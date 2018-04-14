"Белпочта" выпустила конверт к юбилею Госкомитета судебных экспертиз

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" выпустила почтовый проект, состоящий из художественного маркированного конверта и специального штемпеля, к юбилею Государственного комитета судебных экспертиз. Его презентация прошла сегодня в центральном аппарате ГКСЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Художественной основой конверта стало изображение здания и эмблемы Госкомитета, а также слов "Объективность. Честь. Отечество", которыми в своей работе ежедневно руководствуются сотрудники единого экспертного ведомства. Почтовый проект подчеркивает значимость деятельности ГКСЭ в деле защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Выпуск конверта приурочен к пятилетию Государственного комитета судебных экспертиз. Указом №106 от 12 марта 2018 года в Беларуси установлен новый профессиональный праздник - День судебного эксперта, который будет отмечаться 22 апреля. Именно в этот день в 2013 году подписан указ об образовании ГКСЭ.

Почтовый проект подготовлен республиканским унитарным предприятием почтовой связи "Белпочта" и Министерством связи и информатизации в тесном взаимодействии с Государственным комитетом судебных экспертиз. Конверт будет выпущен тиражом в 30 тыс. экземпляров.

"Марки и конверты - это маленькая, иллюстрированная история страны. Эти 30 тыс. конвертов начнут расходиться не только по Беларуси, но и по всему миру, чтобы мы смогли приобщить наших друзей из других стран к празднованию этой памятной даты", - отметил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.-0-

Фото Госкомитета судебных экспертиз