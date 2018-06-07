Белпрофтранс и отраслевой профсоюз Узбекистана договорились о сотрудничестве

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций и Республиканский совет профсоюза работников транспорта, дорожного и капитального строительства, строительной индустрии Узбекистана договорились о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Это предусмотрено меморандумом, подписанном в штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси.

Стороны договорились сотрудничать для укрепления социальной и правовой защиты прав и интересов членов отраслевых профсоюзов, совершенствования механизма привлечения в профсоюз предприятий малого и среднего бизнеса, а также развития транспорта, дорожного строительства и логистики обеих стран. Кроме того, меморандум предусматривает региональное взаимодействие транспортных профсоюзов Беларуси и Узбекистана.

По словам председателя Республиканского совета профсоюза работников транспорта, дорожного и капитального строительства, строительной индустрии Узбекистана Баходира Юлдашева, профсоюзы двух стран объединяет общая цель - служение народу. Подписание меморандума создает основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества. "Мы хотим обмениваться опытом с белорусскими коллегами, чтобы наши работники приезжали сюда не только в качестве туристов, но и для получения новых знаний и навыков", - сказал он.-0-