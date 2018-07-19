Белстат и статистический институт Болгарии договорились о всестороннем сотрудничестве

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный статистический комитет Беларуси и Национальный статистический институт Болгарии договорились о всестороннем сотрудничестве и обмене передовым опытом в условиях цифровизации. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Минске председатель Белстата Инна Медведева и глава Национального статистического института Болгарии Сергей Цветарский, сообщили БЕЛТА в Белстате.

На встрече стороны выразили взаимную заинтересованность в расширении обмена информацией и усилении взаимодействия. В частности, они договорились о сотрудничестве в таких областях, как методология статистических наблюдений, классификации, регистры, система национальных счетов, бизнес-статистика, статистика цен, социальная и статистика занятости и безработицы, демографическая статистика и перепись населения, информационные технологии, региональная статистика, распространение статистической информации.

Белорусско-болгарское сотрудничество предполагает обмен публикациями по методическим и специальным вопросам статистических наблюдений, специализированными изданиями и публикациями о социально-экономической ситуации и ее развитии. Стороны договорились обмениваться опытом по использованию информационных технологий, сведениями о новых методах и передовых практиках и адаптации статистических методов к требованиям современного общества. В перспективе речь может идти и о разработке совместных проектов в области статистических наблюдений, взаимодействии в вопросах подготовки и проведения переписи населения, участия в международных программах и проектах, а также обучения сотрудников.-0-