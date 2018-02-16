Белстат сформировал дорожную карту по мониторингу достижения ЦУР

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная карта по мониторингу достижения Целей устойчивого развития создана в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального статистического комитета.

Это стратегический документ, состоящий из 6 основных разделов, предусматривающих создание механизмов для сотрудничества, представление отчетности по показателям ЦУР, наращивание потенциала и распространение статистики по Целям устойчивого развития. В ближайшее время дорожная карта будет размещена на сайте Белстата.

С 1 января 2016 года Белстат активно подключился к глобальной статистической работе - организации мониторинга Целей устойчивого развития Беларуси. В тесном сотрудничестве с различными ведомствами сформирована национальная система показателей для мониторинга достижения ЦУР. Этот перечень включает 255 показателей, признанных актуальными для Беларуси, из них 131 соответствует глобальному перечню ЦУР, еще 94 показателя заменены или дополнены косвенными (так называемыми прокси).

Производителями данных по показателям ЦУР определены 26 государственных органов и организаций, а ключевым является сам Белстат. Их общая задача - определить пороговые значения целевых показателей для страны и разрабатывать новые государственные программы, стратегии и планы, актуализировать действующие программы с учетом глобальных целей и индикаторов.

Белстат вплотную подошел к созданию национальной платформы по представлению отчетности по ЦУР. Она станет основным инструментом для мониторинга и распространения данных об индикаторах ЦУР: будет обеспечивать сбор данных, их контроль, хранение и защиту информации, распространение данных и метаданных. Национальную платформу запустят в конце 2018 года.

Ознакомиться с национальным перечнем показателей ЦУР, который сформирован на текущий момент (пока более трети показателей глобального уровня не имеют международной методологии расчета), можно на русском и английском языках на сайте Белстата в специальном тематическом разделе. Информация в перечне постоянно обновляется. Разработкой метаданных занимается созданная на 46-й сессии Статистической комиссии ООН Межучрежденческая экспертная группа по показателям ЦУР. С июля 2017 года Беларусь вошла в состав этой группы и наряду с Россией представляет регион Восточной Европы.

Каждый гражданин может поучаствовать в обсуждении вопросов устойчивого развития и внести предложения по показателям национального перечня на сайте Белстата, для этого организована обратная связь.-0-