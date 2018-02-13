Белстат скорректировал список товаров и услуг для расчета базовой инфляции

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный статистический комитет Беларуси скорректировал список товаров и услуг для расчета базовой инфляции. Это следует из постановления комитета №10 от 5 февраля 2018 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в методику по расчету базового индекса потребительских цен (базовой инфляции). В частности, скорректированы перечни товаров и услуг, которые включаются и не включаются в потребительский набор для расчета базовой инфляции.

Так, из потребительского набора исключены отечественные сигареты с фильтром и без, а также импортные с фильтром и плата за пользование жилым помещением коммерческого использования государственного жилищного фонда. Кроме того, при расчете базовой инфляции будет учитываться изменение стоимости газового моторного топлива.

Постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) - индекс потребительских цен, отражающий долгосрочную динамику изменения цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера.-0-