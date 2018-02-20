Белстат составил портрет среднестатистического мужчины в Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по предварительным данным, на начало текущего года насчитывалось 4 422 тыс. мужчин, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общей численности населения длительный период удельный вес мужчин остается неизменным - 46,6%. Как и ранее, три четверти представителей сильного пола живут в городе, каждый пятый из них - минчанин.

Ни одна из сфер деятельности не обходится без мужского участия, остается высоким уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте (80,4%). Средний возраст работников составляет 40,2 года. Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, находится в возрасте 30-39 лет.

Преимущественно "мужскими" являются такие виды деятельности, как "строительство", "транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность", "сельское хозяйство", "промышленность", "информация и связь".

В 2017 году в брак вступило 66,2 тыс. мужчин, при этом впервые - 47 тыс. мужчин. Каждый третий мужчина, заключивший брак, находился в возрасте 25-29 лет, каждый четвертый - в возрасте 20-24 лет. Средний возраст вступления в первый брак составил 27,9 года, повторный - 41,2 года.

Статистический обзор подготовлен ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.-0-