БЕЛТА и музей истории ВОВ начинают совместный проект "Партизанская летопись"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны начинают совместный проект "Партизанская летопись", посвященный 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Путь освободителей был долгим и складывался из множества кровопролитных верст: деревня за деревней, город за городом встречали своих героев. Первым освобожденным белорусским райцентром стал Комарин - 23 сентября 1943 года. К этой дате приурочен старт проекта, который расскажет о жизни и борьбе в тылу врага в 1941-1944 годах.

Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы будем рассказывать об этих хрониках и публиковать их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

Написанные от руки и напечатанные на машинке, на ватмане, оберточной или обойной бумаге, из ученических тетрадей или канцелярских книг, эти журналы складываются в настоящую партизанскую летопись. В них есть место как сухим цифрам и фактам, так и воспоминаниям, биографическим очеркам и рассказам самих партизан. А еще - ярким и самобытным иллюстрациям, юмор, мудрая мысль и фантазия которых делают журнальные страницы еще более интересными.

Вплоть до 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-