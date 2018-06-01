БЕЛТА и Синьхуа заключили новое соглашение об информационном сотрудничестве

1 июня, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство и официальное информационное агентство правительства Китая "Синьхуа" заключили новое соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в Пекине в рамках первого медиафорума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает БЕЛТА.

От БЕЛТА соглашение подписала генеральный директор Ирина Акулович. Документ предусматривает обмен информацией на английском, русском и китайском языках, видеоконтентом, а также медийное взаимодействие по линии инициативы "Один пояс и один путь". Стороны намерены сотрудничать при освещении крупных международных мероприятий, реализовывать совместные проекты, в том числе фотовыставки.

Синьхуа является давним партнером БЕЛТА, до настоящего времени сотрудничество между двумя агентствами осуществлялось на основе соглашения, действовавшего с 1993 года.

В китайской столице также состоялась двусторонняя встреча Ирины Акулович и президента Синьхуа Цай Минчжао, во время которой был обсужден широкий круг тем информационного взаимодействия.

Первый медиафорум СМИ ШОС проходит сегодня в Пекине под девизом "Развивать "Шанхайский дух", открыть новую эпоху медиасотрудничества". В качестве организатора и исполнителя мероприятия выступают пресс-канцелярия Госсовета КНР и Управление по делам распространения и издания литературы на иностранных языках.

В мероприятии принимают участие представители Китая, России и других стран ШОС, а также Беларуси, Азербайджана, Армении, Афганистана, Камбоджи, Монголии, Непала, Турции, Шри-Ланки.-0-