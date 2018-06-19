БЕЛТА презентует уникальные архивные фотографии каждого региона Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" начинает свою работу в Бресте 19 июня. До конца 2018-го, юбилейного для БЕЛТА года, экспозиция посетит все областные центры и г.Минск.
Выставка БЕЛТА включает 36 широкоформатных фотографий (50Х70 см), которые отражают основные вехи в истории Беларуси с 1918 года по настоящее время. Основная экспозиция будет дополнена уникальными архивными кадрами из истории каждого региона проведения выставки.
В Бресте посетители смогут ознакомиться с эксклюзивными фотографиями Брестской крепости и кадрами важнейших исторических событий области. Например, в числе фотографий будут представлены снимки послевоенного Бреста 1944 года.
Фотовыставка приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. В день открытия у гостей экспозиции будет возможность поделиться своими впечатлениями в "Книге отзывов". Выставка фотографий БЕЛТА продолжит свою работу до 24 июня включительно в кинотеатре "Беларусь".
Следующим городом выставки "Імгненні стагоддзя" станет Витебск. Экспозиция распахнет двери для посетителей 10 июля во время проведения Славянского базара.-0-
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