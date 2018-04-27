"Белтелеком" и мобильные операторы предоставят бесплатные звонки ветеранам к 9 Мая

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком", "Белпочта" и мобильные операторы в преддверии 9 Мая проведут акции для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"Белпочта" предлагает 4 мая в определенных отделениях почтовой связи Минска и областей всем желающим подписать почтовые карточки в адрес ветеранов, их доставят бесплатно.

"Белтелеком" 9 мая традиционно предоставляет инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси. Сделать бесплатный звонок с домашнего телефона можно в течение всего дня.

Ветеранам Великой Отечественной войны - абонентам МТС с 8 по 10 мая будут доступны безлимитные звонки во все сети Беларуси и в другие страны. Поздравить друзей и близких с Днем Победы можно бесплатно во время акции "Звонок однополчанину".

Оператор life:) 8 мая также проведет акцию в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всем абонентам, кому 73 года и более, будет бесплатно начислено 73 минуты для звонков во все сети и 7,3 ГБ интернет-трафика. Воспользоваться бесплатными минутами и интернетом абоненты смогут в течение 30 дней - до 7 июня.

Компания velcom в преддверии праздника проведет акцию "Смартфоны для ветеранов ВОВ". С 8 по 10 мая ветераны - абоненты velcom смогут приобрести одну из моделей смартфонов по сниженной цене.-0-