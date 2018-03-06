Белтелерадиокомпания покажет концерт и премьерный фильм к 100-летию внутренних войск МВД

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К вековому юбилею внутренних войск Министерства внутренних дел телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 3" готовят премьеру фильма "Патруль 113", праздничный концерт, а также специальный показ документальных и художественных фильмов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белтелерадиокомпании.

Вечером 16 марта в эфире главного телеканала страны зрители увидят торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные 100-летию внутренних войск МВД Беларуси.

В праздничном эфире также премьера художественного фильма "Патруль 113", которую зрители "Беларусь 1" увидят 18 марта. Кинокартина повествует о непростой службе, трудовых буднях офицеров и экстремальных схватках бойцов. Действия в картине максимально приближены к реальной жизни и работе патруля. Роли исполнили военнослужащие внутренних войск. Не имея специального образования и опыта, они успешно справились с поставленными задачами. В съемках фильма участвовали офицеры главного управления командующего внутренними войсками, бойцы роты специального назначения в/ч 5448, спецназа и СОБРа. Автором сценария выступил руководитель пресс-службы внутренних войск МВД подполковник Владимир Порхомцев, поддержали проект молодые кинематографисты: режиссер Сергей Лебедев, операторы Денис Островский и Алиса Селищева. Для тех, кому интересно закулисье съемочного процесса, подготовлены видеодневники "Патруль 113. За кадром". Они будут выходить вечером 12-17 марта и расскажут, с какими трудностями сталкивались новоиспеченные актеры, а также почему, по их мнению, служить в войсках проще, чем играть в кино.

Также 18 марта зрителям представят хроникально-документальный фильм "Внутренний фактор безопасности", снятый творческой командой телеканала "Беларусь 1". Кинокартина расскажет историю тех, кто ежедневно проверяет себя на прочность, показывает отличную физическую подготовку, защищает нашу жизнь, здоровье и безопасность.

А социокультурный канал "Беларусь 3" покажет 17 марта фильм "Следы на воде", посвященный борьбе белорусской милиции с бандитизмом в послевоенные годы. По сюжету, начальник уголовного розыска Крикунов и его напарник Смолич должны обезвредить опасного и неуловимого преступника, но их операция срывается. Неожиданно выясняется, что в отделении милиции есть предатель, который "сливает" информацию. Роли в фильме исполнили Артем Курень, Петр Юрченков, Вероника Пляшкевич, Татьяна Чердынцева и другие. -0-