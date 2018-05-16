Белтелерадиокомпания приобретет 4 передвижных телестанции с форматом вещания HD

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре комплекта передвижных телестанций (ПТС) с форматом вещания HD приобретет Белтелерадиокомпания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.
Белтелерадиокомпания подписала договор с крупнейшим европейским производителем передвижных телевизионных станций и студиокомплексов. Партнеры из Германии обязуются в течение года создать для медиахолдинга четыре комплекта ПТС с форматом вещания HD. Каждый комплект состоит из передвижной телестанции на колесах, вспомогательного автомобиля, а также четырехкамерной мобильной мини-студии.
Таким образом, крупнейшее спортивное событие 2019 года - II Европейские игры - Белтелерадиокомпания будет транслировать в первоклассном качестве, не пропустив ни единой эмоции болельщиков.
В арсенале медиахолдинга уже есть передвижная телестанция "Александрина", которую белорусы могли наблюдать на самых важных международных и государственных мероприятиях. Приобретенная в 2010 году ПТС на 16 видеокамер на тот момент не имела аналогов в Восточной Европе.-0-
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