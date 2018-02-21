"Белтопгаз" предлагает вернуться к вопросу введения единого тарифа на газ летом и зимой

21 февраля, Островец /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белтопгаз" предлагает вернуться к вопросу введения единого тарифа на газ в летний и зимний период. Об этом сообщил сегодня генеральный директор "Белтопгаза" Леонид Рудинский на итоговой коллегии Министерства энергетики, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Леонида Рудинского, такое решение давно назрело, оно логично с учетом опыта других стран. К тому же введение единого тарифа будет дополнительным шагом для сокращения перекрестного субсидирования, отметил гендиректор объединения.

Леонид Рудинский также обратил внимание, что сегодня есть жилые дома, которые находятся вблизи действующих газопроводов, и туда вполне можно подвести газ - однако жители этих домов все равно продолжают пользоваться газом в баллонах (что экономически невыгодно для организаций "Белтопгаза"). И таких домов насчитывается около 150 тыс. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность дифференциации цен на газ в баллонах для тех, кто имеет возможность подключиться к газопроводу, а также разрешить газовым хозяйствам выделять средства (субсидии) на оказание людям помощи для газификации для целей приготовления пищи.

По информации на начало года, в Беларуси газифицировано природным газом 100% городов и районов, 99% поселков городского, рабочего и курортного типа, 13,5% сельских населенных пунктов. Всего газифицировано природным газом более 2,8 млн квартир, в том числе в сельской местности - 422 тыс.-0-