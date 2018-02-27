Беспилотник белорусских землеустроителей получил официальный допуск к полетам

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотный летательный аппарат "Геоскан 201", принадлежащий предприятию "БелПСХАГИ" Госкомимущества, получил официальный допуск к проведению полетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Беспилотный летательный аппарат "Геоскан 201", предназначенный для испытаний и исследований, получил временный сертификат летной годности, подтверждающий, что воздушное судно допущено к проведению полетов при техническом обслуживании и эксплуатации в соответствии с его эксплуатационной документацией. Планируется, что первые полеты для аэрофотосъемки с помощью беспилотника для научно-исследовательских целей состоятся уже в марте 2018 года", - рассказали в пресс-службе.

Ранее была завершена процедура регистрации беспилотного летательного аппарата в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси. Воздушное судно внесено в государственный реестр экспериментальных воздушных судов Беларуси. Ему присвоен государственный регистрационный номер EW-X 045-Q. Процедура приемки и проверки комплектации беспилотного комплекса состоялась в декабре 2017 года.

Беспилотник позволит в оперативном режиме выполнять аэрофотосъемку сверхвысокого разрешения (до 2 см) небольших участков местности (до 50 кв.км) в целях мониторинга территорий, земельного фонда, сельскохозяйственных полей, инвентаризации, инженерных изысканий. Использование землеустроителями этой техники будет способствовать дальнейшему упрощению процедуры восстановления границ земельных участков.

Благодаря внедрению современных цифровых технологий получения данных дистанционного зондирования Земли в 2017 году общий объем аэрофотосъемочных работ "БелПСХАГИ" составил 41 тыс. кв.км территории Беларуси, в 1996 году эта цифра составляла 12 тыс. кв.км.-0-