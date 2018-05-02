Бесплатно отправить ветеранам открытки на выставке "СМІ ў Беларусі" можно будет на стенде "Белпочты"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" примет участие в XXII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая пройдет в Минске 3-5 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Во время выставки "Белпочта" предоставит услугу по приему подписки на печатные СМИ через различные информационные системы (интернет-подписка на сайте "Белпочты", платежно-справочные терминалы, программно-аппаратный комплекс отделения почтовой связи).

На выставке в преддверии Дня Победы компания проведет праздничное промомероприятие "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны". У посетителей стенда "Белпочты" будет возможность подписать почтовые карточки в адрес ветеранов и поздравить с праздником, их доставят ветеранам бесплатно.

Гости выставки смогут принять участие в акции "Подари ребенку радость" и оформить подписку на детские газеты и журналы в адрес ребят, которые воспитываются в детских домах.

Во время выставки все посетители, оформившие подписку на печатные СМИ на выставочном стенде "Белпочты", примут участие в розыгрыше призов, который состоится 5 мая.

На стенде компании можно будет приобрести печатные СМИ и филателистическую продукцию.-0-