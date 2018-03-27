27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные экскурсии организуют в Беларуси 21 и 22 апреля во время "Фэста экскурсаводаў", сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Помимо новых необычных экскурсий в этом году впервые во время фестиваля пройдет интеллектуальная игра, которая будет посвящена теме историко-культурного наследия и туризма.

Экскурсии во время "Фэста экскурсаводаў" запланированы самые разнообразные: детские, литературные, велосипедные, анимированные, экскурсии-квесты. Также состоятся путешествия для людей с ограниченными возможностями, пройдут интересные мероприятия и мастер-классы.

Фестиваль "шагнет" и в зарубежье. Экскурсии состоятся в Варшаве, Праге, Львове и др.

"Фэст экскурсаводаў" проводится в Беларуси с 2009 года. Он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест (Дню всемирного наследия), который отмечается 18 апреля по инициативе ЮНЕСКО.

Организаторами мероприятия выступают Белорусский комитет Международного совета по памятникам и историческим местам (ИCOMOS), Белорусское общественное объединение экскурсоводов и гидов-переводчиков, Национальное агентство по туризму, общественное объединение "Белорусский фонд культуры".-0-