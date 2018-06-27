Бесплатные катания в "Минск-Арене" и снежная горка летом - 30 июня день рождения пломбира

В Минске 30 июня отметят день рождения белорусского пломбира. Жители и гости белорусской столицы смогут бесплатно покататься на легендарной ледовой арене, где играло "Динамо-Минск" и выступали Depeche Mode. Чтобы попасть на каток, нужно захватить свои коньки и предварительно получить один из 300 бесплатных билетов на сайте белыполюс.бел.

Первый белорусский пломбир был выпущен ровно 80 лет назад. Компания - организатор праздника "Ингман Мороженое" (бренд "Белый полюс") восстановила старый рецепт мороженого, в котором нет ни одной добавки "Е". "Белый полюс" на один день построит возле "Минск-Арены" тематический парк развлечений "Краiна Марозiва", а в спорткомплексе "Минск-Арена" гости субботнего праздника смогут покататься на льду вместе с символом "Белага полюса" полярным медведем.

Фестиваль мороженого обещает удивить гостей не только огромным количеством лакомства (организаторы заготовили больше 30 тыс. пачек пломбира "Белы полюс"), но и настоящим снегом. В самом центре парка "Краiна Марозiва" появится снежная горка. На дне рождения пломбира можно будет вспомнить детство и сыграть в снежки. Для любителей экзотики предусмотрен летний керлинг.

"Краiна Марозiва Белы Полюс" встретит своих первых "граждан" в 14.00. На главной сцене фестиваля выступят белорусскоязычные группы Akute, Shuma, "Разбітае сэрца пацана" и "Маланка Оркестр".