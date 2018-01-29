Без подсказок и долгих раздумий белорусы выбрали "Твою столицу"!

Конкурс "Бренд года" подвел итоги и наградил лучшие бренды. В 2017 году впервые в потребительской номинации в разделе "Услуги" была заявлена номинация "Агентство недвижимости". И сразу победа "Твоей столицы" с отрывом голосов от ближайшего конкурента в 2 раза!

Опрос проводился среди жителей Минска, крупных городов страны. Респондентам предлагали спонтанно, без раздумий и подсказок, назвать известные им бренды в разных номинациях. Бесспорным лидером в номинации "Агентство недвижимости" стала "Твоя столица".

"Если профессиональное жюри конкурса в сфере маркетинга и брендинга объявляет компанию лучшей, это говорит о профессиональном продвижении бренда", - говорит Красовская Людмила, директор "ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ". - Если профессионалы в области социальных проектов и корпоративной социальной ответственности отмечают золотом социальную активность компании, это говорит о неравнодушии к людям и желании приносить пользу обществу. Все сотрудники компании заинтересованы в развитии цивилизованного рынка недвижимости, спонсорстве и меценатстве.

Когда лучшего выбирает Потребитель, это говорит о высоком уровне доверия к компании. Мы решаем один из самых важных вопросов в жизни человека - жилищный. И главное в нашем сервисе - честность и искреннее желание решить его как можно лучше, быстрее и комфортнее для Клиента. Хорошему агенту доверяют, ведь он не просто профессионально оказывает услугу, но и проявляет заинтересованность к конкретной ситуации конкретного человека. Цель каждого сотрудника нашей компании - чтобы Клиент получил больше, чем ожидал.

Для нас победа в потребительской номинации конкурса "Бренд года" - ответ наших клиентов, которые ценят и уважают компанию за искреннее и внимательное отношение к ним".

"Твоя столица" участвует в конкурсе с 2009 года и неоднократно отмечалась членами жюри и признавалась лучшей. Дебютировала компания с бронзовой медалью в профессиональной номинации "Недвижимость и страхование", в 2010 году получила серебряную медаль в этой же номинации. А в 2013-м - уже Гран-при и золотую медаль в профессиональной номинации "Успешный ребрендинг". Признание бренд получил и в 2014-м, и 2016-м. Тогда "Твоя столица" была удостоена золотой медали в номинации "Социально ответственный бренд", категория "Активная социальная позиция".

"Победы и награды в конкурсах - дополнительный стимул для постоянного развития и движения вперед, - продолжает Людмила Красовская. - Такое признание стимулирует весь коллектив работать еще лучше и не останавливаться на достигнутом. "Твоя столица" - за искренний сервис!"