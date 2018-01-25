Без участия общественных объединений и других партнеров достижение ЦУР невозможно - Щеткина

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непосредственное участие общественных объединений, некоммерческих организаций и других партнеров необходимо для достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на первой встрече партнерской группы устойчивого развития при Совете по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Без партнеров мы не можем достичь ЦУР, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Это первая такая встреча с объединениями различных направлений. Присутствуют все, кто пожелал участвовать в работе. Самое главное в достижении ЦУР - это стратегические действия всего человечества, взаимосвязь всех и каждого, принцип - никого не оставить в стороне. А это возможно только тогда, когда налажено партнерство. Сегодня мы вместе будем вырабатывать подходы. Есть предложение сформировать их по направлениям: экономическому, социальному, экологическому и т.д. Чтобы выработать общий для всех контур действий".

По мнению Марианны Щеткиной, комплексный подход предполагает выстраивание работы как на национальном уровне, так и региональном. "Сегодня работают региональные группы по направлениям. Ведь только специалисты могут дать точную оценку развития экономики, образования, здравоохранения и т.д. Поэтому все специалисты на местах объединены в секторальные группы, которые проводят оценку и вносят предложения", - добавила национальный координатор.

Она отметила, что 21-22 февраля в Беларуси пройдет региональный форум национальных координаторов по достижению ЦУР, на который приглашены и представители ООН. Беларуси будет что показать зарубежным коллегам, в том числе первые итоги работы партнерской группы.

В дискуссии по вопросам достижения ЦУР принимают участие общественные объединения и организации, в том числе Республиканская конфедерация предпринимательства, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского, Международный фонд развития сельских территорий, Центр экологических решений, ОО "Зеленая экономика", ОО "Образование для устойчивого развития" и др.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015-го. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.

Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Главой государства назначен национальный координатор по достижению ЦУР - заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Выстроена Национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. В ее составе Совет по устойчивому развитию, парламентская группа по ЦУР, а также партнерская группа устойчивого развития.-0-