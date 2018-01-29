Безбилетников в городском транспорте с 31 января будут штрафовать на сумму от 0,5 до 1 базовой

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безбилетников в городском общественном транспорте с 31 января будут штрафовать на сумму от 0,5 до 1 базовой величины. Такая информация размещена на сайте ГП "Минсктранс".
Новые правила связаны с вступлением в силу норм закона Беларуси от 8 января 2018 года №95-З, которым внесены изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
"С 31 января безбилетный проезд на всех видах городского транспорта и без наличия документа, подтверждающего право на проезд, влекут наложение штрафа от пяти десятых до одной базовой величины (БВ с 1 января составляет Br24,5. - Прим. БЕЛТА)", - говорится в сообщении.
Безбилетный проезд в городском транспорте является административным правонарушением. По действующему законодательству штраф за безбилетный проезд в городском транспорте составляет 0,5 базовой величины (Br12,25).
Кроме уплаты штрафа пассажир должен оплатить стоимость проезда. Безбилетным проездом считается проезд без проездного билета (талончика); с проездным билетом, не соответствующим выполняемой перевозке (например, поездка в троллейбусе с проездным билетом на трамвай); с проездным билетом (талончиком) без отметки в валидаторе или компостере; без документа, подтверждающего льготу по оплате проезда или на бесплатный проезд.
Если безбилетный пассажир признает себя виновным и согласен на уплату штрафа, то протокол об административном правонарушении не составляется. При уплате штрафа на месте такому пассажиру выдается квитанция.-0-
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