Безналичные жилищные субсидии на сумму Br744 тыс. получили белорусы в 2017 году

9 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Безналичные жилищные субсидии на оплату ЖКУ на общую сумму Br744 тыс. получили белорусы в 2017 году. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов сегодня на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются безналичные жилищные субсидии. За 2017 год поддержка предоставлена 14 950 домохозяйствам на сумму Br744 тыс.", - констатировал Александр Терехов.

При этом почти 80% домохозяйств получили жилищные субсидии по выявительному принципу. "Это пенсионеры, инвалиды - те, кто больше всего нуждаются в заботе государства. В настоящее время выработаны решения по предложению расширить перечень категорий граждан, которым субсидии будут предоставляться по выявительному принципу", - отметил министр.

Система безналичных жилищных субсидий позволяет оказать адресную поддержку малообеспеченным семьям, она введена в Беларуси осенью 2016 года. На получение субсидий могут рассчитывать семьи, у которых на оплату ЖКУ уходит 20% доходов для городской местности и 15% - для сельской.-0-