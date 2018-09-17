Безналичные жилищные субсидии в январе-августе получили свыше 26,9 тыс. семей

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 26 938 семей в январе-августе 2018 года получили безналичные жилищные субсидии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Безналичные жилищные субсидии были начислены на общую сумму Br713,5 тыс., в том числе Br132,9 тыс. для домохозяйств Брестской области, Br128 тыс. - Гомельской, Br113 тыс. - Витебской, Br94,7 тыс. - Могилевской, Br88,8 тыс. - Минской и Br69,7 тыс. - Гродненской областей. В Минске безналичные жилищные субсидии составили Br86 тыс.

По выявительному принципу субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляются и продлеваются автоматически. В январе-августе субсидии по такому принципу получили 25 756 семей. Это право дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите. Для них субсидии появились в счет-извещениях в августе за июль.

Система безналичных жилищных субсидий для оплаты ЖКУ начала действовать в Беларуси с октября 2016 года. Субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.

С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.-0-