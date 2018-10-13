Безопасное материнство - комментарий

Достижения Беларуси в охране материнства и детства неоспоримы и признаны мировым сообществом. По оценке международных экспертов, республика занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран. О новых методах, которые делают родовспоможение безопасным и эффективным, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ "Мать и дитя" Светлана Нагибович.

Недавно в РНПЦ "Мать и дитя" внедрили технологию, которая показала великолепный результат, ее активно начали развивать. Это помощь пациенткам с серьезнейшим осложнением - врастанием плаценты. Речь идет о тех случаях, когда после рождения ребенка плацента не отделяется, поскольку проросла в близлежащие органы пациентки. Такие женщины наблюдаются в РНПЦ "Мать и дитя", а затем рожают в условиях ангиографической операционной Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

"Ранее во время операций пациентки с таким осложнением теряли от 2 до 4 объемов циркулирующей крови, которую нужно было возмещать. А сегодня вмешательства проходят в условиях сухого операционного поля. Кровопотеря - как при обычном кесаревом сечении. Это еще одно подтверждение, что современное родовспоможение стало безопасным", - сказала Светлана Нагибович.

Показательно взаимодействие с РНПЦ неврологии и нейрохирургии по сохранению материнской жизни. Эндоваскулярные технологии, которые применяют в этом центре, позволяют спасти жизнь беременным женщинам при опухолях головного мозга, разрывах аневризмы, инфарктах, инсультах и др.

Есть и вовсе удивительные случаи. В свое время в РНПЦ "Кардиология" привезли из Гродно женщину, которая была на 30-й неделе беременности. Состояние пациентки с дилатационной кардиомиопатией (заболевание, когда сердечная мышца не способна сокращаться) было критичным. В центр направились две бригады акушеров-гинекологов и помогли женщине родить. После двухмесячного наблюдения у кардиологов пациентке пересадили сердце. Сложно представить, что такое вообще возможно было в послеродовом периоде.

Эти успешные примеры помощи женщинам с экстрагенитальной патологией - результат междисциплинарного взаимодействия, которое сегодня активно развивается в родовспоможении. Современные технологии, разработанные и применяемые в других РНПЦ, позволяют спасать беременных, рожениц и родильниц. Медики работают в тесном контакте, чтобы обезопасить беременность, роды и послеродовый период.

На днях акушеры-гинекологи РНПЦ совместно с коллегами из Республиканского центра экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) спасли беременную женщину, у которой развилась дыхательная и сердечная недостаточность. Ее состояние стремительно ухудшалось. Республиканским консилиумом было решено вызвать бригаду ЭКМО. Всего за пару часов в областной больнице установили необходимое оборудование и применили эту достаточно новую технологию.

Изначально система ЭКМО в мире использовалась в очень узких областях медицины, в частности в кардиохирургии. Мировая эпидемия свиного гриппа послужила толчком к активному применению ЭКМО при поражении легких. Результат получился впечатляющим, и новую технологию сейчас успешно развивают. В Беларуси соответствующее оборудование есть в нескольких республиканских центрах, в том числе РНПЦ кардиологии, Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, РНПЦ детской хирургии, а также почти во всех областных центрах.

ЭКМО позволяет временно заместить утраченные функции легких или сердца в зависимости от того, чем человек болен. При дыхательной недостаточности этот аппарат выступает в роли искусственного легкого. Благодаря ему происходит тот же газообмен, что и в легких - поступает кислород и удаляется углекислый газ. Что касается помощи пациенткам РНПЦ "Мать и дитя", эту систему уже применяли нескольким из них в послеродовом периоде. Описанный выше случай, к слову, стал первым в стране, когда технологию применили беременной женщине.

При родоразрешении пациенток с нарушениями гемостаза в центре "Мать и дитя" также применяют новые технологии. К слову, здесь недавно родила женщина с тромбастенией - серьезным заболеванием крови, проявляющимся в нарушении функции тромбоцитов. Еще буквально 7-10 лет назад беременные с такой патологией могли погибнуть, а сегодня они рожают здоровых детей.

По словам заместителя директора по акушерству и гинекологии, медики борются за каждую жизнь - и матери, и плода. Благодаря персонифицированной медицине и индивидуальному подходу удается творить чудеса.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-