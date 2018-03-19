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Безвестными остаются 1,5 млн захороненных в белорусских мемориалах

Общество 19.03.2018 | 14:25

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвестными остаются 1,5 млн захороненных в белорусских мемориалах. Об этом сообщил ведущий специалист отдела по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Главного управления идеологической работы Минобороны Александр Лугин на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лугина, на госучете состоит 6 тыс. 705 воинских захоронений времен Второй мировой войны, где захоронены более 2 млн человек. На сегодня известны имена более 500 тыс. человек, имена остальных захороненных на военных кладбищах, мемориалах, воинских захоронениях, остаются неизвестны.

Работой по установлению сведений о погибших в Беларуси занимается созданный в 1995 году 52-й отдельный специализированный поисковый батальон, который занимается поисковыми работами и извлечением останков погибших.

С 1995 года поисковым батальоном извлечены и переданы местным властям для перезахоронения останки около 23 тыс. военнослужащих Красной армии, погибших в годы войны, более 118 участников сопротивления, более 7 тыс. жертв войны, из которых более 4 тыс. - это погибшие в период Первой мировой войны. Также обнаружены останки 35 погибших во время Отечественной войны 1812 года.

Полевые поисковые работы проведены на более чем 2 тыс. 300 поисковых объектах по всей стране.

В настоящее время сформирован план поисковых работ на 2018 год, который включает около 80 объектов. Предполагается, что основное из них по массовости (от 5 тыс. до 7 тыс. убитых) - это захоронение в поселке Красный Октябрь Гомельской области. "Предположительно, это противотанковый ров, где немцы расстреливали военнопленных и мирных жителей Гомельщины", - рассказал Александр Лугин.

Будут продолжены работы на территории одной из воинских частей в Бресте, где поисковые работы проводились в течение трех лет и были закончены в 2015 году. Там обнаружено новое захоронение военнопленных, которые погибли в брестском лагере "Ревир". Были обнаружены останки более чем 3 тыс. военнопленных. До начала работ было известно только одно имя погибшего, в настоящее время установлены имена 11 погибших. Также удалось найти родственников пяти погибших военнопленных, которые приезжали на перезахоронение.

Александр Лугин также напомнил, что в этом году в Гродно при строительстве торгового центра было обнаружено неучтенное воинское захоронение погибших при обороне города в 1941 году. Были найдены останки шести бойцов, удалось установить имя одного солдата.-0-

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