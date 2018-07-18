18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый режим для болельщиков планируется ввести за 10 дней до начала II Европейских игр. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел во время проводимого в Facebook консульского дня, сообщает БЕЛТА.

Как рассказали в ведомстве, планируется, что безвизовый режим во время II Европейских игр будет аналогичен действующим в Беларуси правилам во время проведения в 2014 году чемпионата мира по хоккею. Въезжать без визы в Беларусь можно будет при наличии билета на соревнования, действующего документа для въезда и страховки.

"Предполагается, что безвизовый въезд будет введен за 10 дней до начала соревнований и будет действовать 10 дней после их окончания. Наличие билета позволит проехать через Российскую Федерацию без виз", - обратили внимание в МИД.-0-