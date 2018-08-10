Безвизовый режим начал действовать между Беларусью и Китаем

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем сегодня вступило в силу, сообщает БЕЛТА.

Белорусы могут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило действует для китайских граждан. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу. В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки.

Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе немногих стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем.

Как отмечал ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, благодаря безвизовому режиму жители двух стран будут чаще путешествовать и смогут лучше узнать друг друга. "Это укрепит нашу всепогодную дружбу", - сказал он.-0-