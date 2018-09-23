Безвизовый режим не влияет на криминогенную обстановку в Беларуси - МВД

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый режим не влияет на криминогенную обстановку в Беларуси, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сегодня в эфире телеканала ОНТ, информирует БЕЛТА.

"Беларусь прилагает очень большие усилия по выявлению нелегальных мигрантов и каналов нелегальной миграции. МВД постоянно мониторит миграционный поток, и определенная либерализация (визового режима. - Прим. БЕЛТА) не привела к росту преступности и правонарушений со стороны этой категории граждан", - отметил Алексей Бегун.

Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с безвизовым режимом, МВД предпринимает профилактические и организационные меры совместно с заинтересованными. В частности, уточнил начальник Департамента по гражданству и миграции, ведомство взаимодействует с российскими коллегами и постоянно мониторит персональные данные лиц, которые пересекают границу. Это позволяет снять озабоченность МВД России по поводу возможности проникновения нелегальных мигрантов в их страну.

Также Алексей Бегун подтвердил, что в Беларуси по-прежнему задерживают нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз по карте болельщиков чемпионата мира по футболу, который проходил в России 14-15 июля. "Россия продлила режим безвизового пребывания для этих граждан до 1 января 2019 года. Но в Беларуси для них установлен визовый режим въезда и пребывания. Поэтому в пунктах пропуска и вне их МВД регулярно выявляет группы болельщиков и препровождает их в ту страну, которая допускает для них режим безвизового пребывания", - заключил Алексей Бегун.

В начале 2017 года Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим при въезде через Национальный аэропорт Минск. В конце 2017-го срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней. В июле 2018-го был подписан указ, по которому срок безвиза для иностранцев был увеличен до 30 суток. По данным МВД, безвизовым режимом воспользовались более 200 тыс. иностранных граждан.-0-