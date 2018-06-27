Безвизовый режим способствует развитию охотничьего туризма в Беларуси - председатель БООР

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый режим способствует развитию охотничьего туризма в Беларуси. Такое мнение в интервью корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Юрий Шумский.

"Некоторые зарубежные охотники пользуются безвизовым режимом, чтобы приехать в Беларусь. Сейчас мы в некоторых хозяйствах закупаем служебное оружие, которое можно отдавать в аренду, чтобы охотникам не нужно было везти свое из-за рубежа. Заключается договор, охотник платит за аренду оружия, охотится и с трофеем уезжает. Но, если вычесть прилет и вылет, то три дня, например, для охоты на лося все-таки маловато. Если безвизовый режим будет расширен до 10 дней, это позволит привлечь еще больше охотников из-за рубежа, даст больше возможностей для развития охотничьего туризма", - сказал Юрий Шумский.

БООР участвует в различных выставках за рубежом, чтобы привлечь туристов. "В прошлом году мы участвовали в трех - в Ганновере, Дортмунде (Германия) и Зальцбурге (Австрия). Выставляем стенды, завлекаем охотников. Результаты есть. Иностранцам интересны те виды зверя, которых нет у них. В основном к нам приезжают россияне (свыше 80% от общего числа туристов-охотников). Угодья не так далеко от Москвы, это проще, чем ехать куда-то за Урал. Они в основном заинтересованы в добыче нетрофейных зверей разных видов. Интересуются россияне и весенней охотой. А Германия, Австрия, Голландия, Польша - из этих стран к нам едут за трофеями: лося, волка, оленя, глухаря, тетерева", - отметил председатель БООР.

За 2016 год охотугодья хозяйств системы БООР посетили 1548 иностранных охотников, проведено 649 охотничьих туров. Доходы при этом составили почти 600 тыс. евро. В 2017 году наблюдался рост: 1737 иностранных охотников, 718 охотничьих туров, доходы составили почти 700 тыс. евро. "В год к нам приезжает до 2 тыс. иностранных охотников из таких стран, как Польша, Германия, Россия, Австрия, Голландия, Франция, Италия, Эстония", - отметил Юрий Шумский.

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