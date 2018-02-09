Безвизовый въезд через Национальный аэропорт может быть увеличен до 10 дней в июле-августе

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок безвиза при въезде через Национальный аэропорт Минск летом может быть увеличен до 10 дней, сообщил вице-премьер Анатолий Калинин во время итоговой коллегии Минтранса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается безвиза, то у нас сегодня 10 дней - Брест, Гродно и 5 дней - через Национальный аэропорт. Есть поручение для МИД в течение этого года, наверное, в июле-августе будет уже 10 дней через Национальный аэропорт", - сказал вице-премьер.

Анатолий Калинин поручил руководству Национального аэропорта Минск и авиакомпании "Белавиа" создать необходимые условия для гостей страны. "Аэропорт - это главные ворота туристического потока в Беларусь", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.-0-