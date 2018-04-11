БГАМ передала сертификат спонсорской помощи спецпремии Президента реабилитационному центру для детей-инвалидов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная академия музыки передала сертификат безвозмездной спонсорской помощи специальной премии Президента деятелям культуры и искусства, которой в 2017 году был награжден трудовой коллектив БГАМ, Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов на концерте открытия II Пасхального фестиваля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии светлого праздника Воскресения Христова руководство, преподаватели и студенты академии музыки посетили Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, который осуществляет комплексную реабилитацию детей-инвалидов по индивидуальным программам с 3 до 18 лет, и представили ребятам яркую творческую программу. А сегодня на открытии II Пасхального фестиваля в БГАМ состоялась торжественная церемония передачи сертификата спонсорской помощи этому центру.

В открытии II Пасхального фестиваля приняли участие лауреат международных конкурсов - студенческий хор Белорусской государственной академии музыки. Художественный руководитель и дирижер коллектива - обладатель гранта Президента Беларуси в культуре на 2018 год, заведующая кафедрой хорового дирижирования, доцент Инесса Бодяко.

Пасхальный фестиваль был впервые проведен в 2017 году и стал ярким событием в культурной жизни страны. Наряду с крупными творческими проектами академии "Дакрананне" и "Талент краіны", осуществленными при содействии Министерства культуры и специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, I Пасхальный фестиваль получил положительные отклики многочисленных слушателей и был удостоен высокой государственной награды - трудовому коллективу Белорусской государственной академии музыки была присуждена специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства за 2017 год.

Уже второй раз Пасхальный фестиваль объединяет талантливых исполнителей - студентов, выпускников, преподавателей Белорусской государственной академии музыки и Республиканской гимназии-колледжа. В течение трех дней в Большом зале академии музыки будут звучать произведения разных эпох и стилей, которые вошли в сокровищницу мирового музыкального наследия. Вечером 12 апреля в Большом зале БГАМ пройдет концерт камерного оркестра. В закрытии фестиваля примут участие прославленная оперная певица, ведущая солистка Большого театра заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова и студенческий симфонический оркестр под управлением Андрея Галанова.

Пасхальный фестиваль позволит слушателям заново открыть для себя шедевры национального и мирового музыкального искусства, познакомиться с творческими достижениями молодых поколений белорусской исполнительской школы.-0-