БГПУ и Евразийский национальный университет планируют обмениваться видеолекциями на онлайн-платформе

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка и Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (Казахстан) планируют обмениваться видеолекциями на онлайн-платформе. Об этом сегодня на открытии Белорусско-казахстанского культурно-образовательного центра в БГПУ сообщила первый проректор ЕНУ Асемгуль Молдажанова, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Два вуза нашли общие точки соприкосновения. Ректоры университетов приняли стратегическое решение, и сегодня мы открыли культурно-образовательный центр. Я думаю, следующее направление нашей работы - запись видеолекций лучших белорусских и казахстанских профессоров. В рамках деятельности центра мы могли бы разместить лекции на онлайн-платформе и презентовать культурные ценности друг другу", - рассказала Асемгуль Молдажанова.

Первый проректор пояснила, что виднейшие профессора вузов будут объединены в пулы, для записи использоваться современные цифровые технологии. "Будем вести речь о культурных белорусских и казахстанских ценностях. Мы говорим о модернизации сознания, о воспитании патриотических качеств. Начало положено - это участие казахстанских студентов в "Звездном походе". А дальше в течение года будет вестись работа по записи лекций", - отметила она.

Белорусско-казахстанский культурно-образовательный центр открылся сегодня в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка. Договоренность о его создании была достигнута ректорами БГПУ им. М.Танка и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в ноябре 2017 года на заседании научно-образовательного консорциума между высшими учебными заведениями и НИИ Беларуси и Казахстана на основании меморандума о взаимопонимании. Центр станет площадкой для реализации межгосударственных белорусско-казахстанских проектов.-0-