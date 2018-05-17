БГПУ и Российско-Таджикский (Славянский) университет приняли дорожную карту сотрудничества

Во время встречи. Фото РТСУ

17 мая, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка (БГПУ) и Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ) приняли дорожную карту международного сотрудничества.

Дорожная карта принята по итогам встречи делегации БГПУ во главе с ректором Александром Жуком и ректора РТСУ Нурали Салихова.

Ректор РТСУ выразил удовлетворение результатами взаимодействия двух вузов, отметив конструктивные направления сотрудничества.-0-