БГПУ и Российско-Таджикский (Славянский) университет приняли дорожную карту сотрудничества

17 мая, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка (БГПУ) и Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ) приняли дорожную карту международного сотрудничества.
Дорожная карта принята по итогам встречи делегации БГПУ во главе с ректором Александром Жуком и ректора РТСУ Нурали Салихова.
Ректор РТСУ выразил удовлетворение результатами взаимодействия двух вузов, отметив конструктивные направления сотрудничества.-0-
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